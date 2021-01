„Hospodu přepadli útočníci s podomácku vyrobenými puškami a mačetami. Byl to šok, ale nejhorší byl pocit, že to bylo úplně náhodné a mohlo se to stát kdykoliv,“ líčí v rozhovoru bioložka Kateřina Sam. Její výzkum snoubí úmorné počítání okousaných listů i dobrodružství v džungli.