Americký Kongres přivítá nové členy, kteří složí přísahu. O znovuzvolení do čela Sněmovny bude usilovat dosavadní šéfka Nancy Pelosiová, a to nejtěsnější většinou za posledních dvacet let.

Demokraté mají po posledních prezidentských volbách 222 poslanců a republikáni 211.

Několik poslanců se přísahy nezúčastní: poslanec Luke Letlow z Luisiany zemřel 30. prosince kvůli covidu a poslanec Gwen Moore z Wisconsinu a poslankyně Maria Elvíra Salazarová za Floridu se z covidu léčí.

