Sparťan Ladislav Krejčí mladší byl jako jediný Čech vybrán mezi 50 fotbalových talentů, kteří by mohli podle Unie evropských fotbalových asociací zazářit v roce 2021. Do výběru se dostal také slávistický Senegalec Abdallah Sima.

„Záložník je takřka neodmyslitelnou součástí sestavy Sparty. Zatím nemá na kontě žádný start v seniorské reprezentaci, ale určitě do ní nemá daleko po gólech v úspěšné kvalifikaci jednadvacítky,“ napsala UEFA o Krejčím.

„Sima je rychlý ve hře po zemi a vynikající ve vzduchu. V prosinci dvakrát skóroval ve vítězném derby proti Spartě,“ připomněla UEFA k devatenáctiletému mladíkovi, který také pomohl Slavii k postupu do vyřazovací části Evropské ligy třemi vstřelenými góly.

V posledních dvou letech se do lednového žebříčku nedostal žádný český fotbalista. Naposledy se ve výběru „50 for the future“ objevil sparťanský ofenzivní hráč Adam Hložek před sezónou 2019/2020. (UEFA, Sparta)