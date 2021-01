V půlce ledna se spustí rezervační vakcinační systém pro lidi nad 80 let. 1. února se do rezervačního systému může přihlásit každý, termíny očkování budou stanoveny podle priorit. Oznámil to premiér Babiš.

„Od 15. ledna bude spuštěn centrální rezervační systém pro lidi starší 80 let,“ oznámil v televizi Prima CNN Andrej Babiš (ANO). Systém bude kopírovat nahlašování na PCR a dobrovolné antigenní testy.

Senioři se budou do systému hlásit sami, přes praktika nebo linku 1221. „Rodiny jim pomohou, mysleli jsme na to,“ řekl Babiš.

Široká veřejnost se do systému očkování může podle Babiše hlásit od 1. února. „Dostane termín podle priority, hlavní prioritou je věk a zdravotní stav,“ popsal premiér.

Lidi, kteří jsou zdraví a mladší, pravděpodobně termín nedostanou hned, ale budou zařazeni do databáze a následně dostanou sms ze systému,“ řekl Babiš s tím, že vláda zjistí celkový zájem o očkování.