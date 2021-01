Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se vláda poučila z chyb při první vlně koronaviru, v té souvislosti jmenoval zavřené školy. „Dopady byly obrovské, hlavně ekonomické. Kdybychom postupovali v druhé vlně stejně, dopad na rozpočet je ještě vyšší,“ řekl v TV Prima.

Podle Babiše je důležitý balanc mezi ochranou životů občanů a ekonomickým dopadem.

„Lidé byli frustrováni, nikdo nečekal druhou vlnu takového rozsahu. Nikdo se do toho netrefil, měli jsme plno odborníků i v Evropě. Nikdo nepredikoval to, co se stalo. Teď je jiná situace, díky bohu máme skvělý robustní zdravotnický systém,“ prohlásil předseda vlády v diskusním pořadu Partie.