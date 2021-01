Lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell čelil útoku vandalů na svůj dům v Kentucky. Neznámý pachatel na něj nasprejoval nápisy odkazující na McConnellův nesouhlas se zvýšením jednorázové koronavirové pomoci pro většinu Američanů z 600 na 2000 dolarů. (Fox News)

NEW THIS MORNING: The home of ⁦@senatemajldr⁩ was vandalized. Messages in red and white spray paint are covering the front porch area. The rest of the home appears to be untouched. ⁦⁦@WDRBNews⁩ pic.twitter.com/pBa1Kq8kqe

