Francouzská policie po střetech s účastníky ukončila nepovolenou rave party. Ta začala na silvestra v opuštěném skladišti v Bretani a trvala nepřetržitě až doteď. Jejích asi 2500 účastníků tak porušilo protiepidemická opatření.

Over 2500 people in #France break #coronavirus restrictions at illegal rave party. The event started on Thursday & is still going on at a warehouse near Rennes in Brittany.

Many ravers are believed to be from #UK & #Spain #COVID19 pic.twitter.com/E4cNcrxUk1

