Republikánský senátor Josh Hawley má ve svém tažení neuznat Joea Bidena prezidentem USA podporu na 140 republikánských poslanců. Šéf republikánů Mitch McConnell ale žádá senátory, aby se k protestu poslanců nepřipojovali.

Řekl jim to ve společném telefonátu, v němž jim vysvětlil, že pokud 6. ledna v Kongresu zpochybní uznání Bidena prezidentem, bude Kongres muset hlasovat. To postaví republikány do nežádoucí situace, kdy se buď veřejně postaví na stranu prezidenta, nebo na stranu právoplatných voleb.

Vyhlášení Bidena prezidentem Kongresem 6. ledna měla být původně pouze procesní záležitost – obě komory Kongresu přijmou výsledky hlasování volitelů ze 14. prosince. Pokud někdo z poslanců výsledky zpochybní (a na to se chystá onech zhruba 140 republikánů), musí k sobě najít senátora ze stejného státu.

Tím senátorem je zatím pouze Josh Hawley, ale pro zpochybnění to stačí. Obě komory se následně odeberou na jednání, kde má každý pět minut na pronesení své námitky. Jednání nesmí trvat déle než dvě hodiny, poté se odeberou za viceprezidentem Mikem Pencem.

Ten nechá hlasovat a výsledek pak oznámí veřejnosti. Ke zvrácení výsledku potřeba dvoutřetinová většina přítomných. (Politico, CNN)