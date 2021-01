Donald Trump si na svém twitterovém účtu stěžoval, že módní magazíny ignorovaly jeho manželku Melanii a „nedávaly ji na titulní strany“. Nahrávka její bývalé poradkyně ale naznačuje, že první dáma nabídky časopisů odmítala.

„Kašlu na nějaký Vogue. Na co další fotoshoot? Jestli chtějí moje fotky, ať se podívají do (fotoagentury) Getty,“ říká první dáma na nahrávce, kterou zveřejnila CNN. Foto: Andrea Hanks, White House

„Nezajímá mě to,“ říká Melania Trumpová v nahrávce, kterou pořídila její tehdejší poradkyně Stephanie Wolkoffová.

První dáma popisuje, že se jí opakovaně ozval například časopis Vogue, ale ona ho odmítla.

„Že prý by mě možná dali na titulní stranu. Jak – možná? Prosím tě. Nezáleží mi na tom,“ říká. „Na co další photoshoot? Když chtějí moje fotky, ať se podívají do (fotoagentury) Getty.“ (CNN)