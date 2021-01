Život za covidu: Během druhé vlny se nám nákaza nevyhnula. První to zřejmě přinesl ze školy syn, měl teplotu a kašel. Asi tři dny po něm manžel. On ležel, já rozvážela děti, vše jsme museli načasovat mezi kojením kluků. A pak to skolilo mě.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N