V Británii už je naočkován milion lidí. Oznámil to ministr zdravotnictví Matt Hancock. Úspěšný je také Izrael, kde vakcínu dostalo už přes milion obyvatel.

We start this new year knowing that better days are ahead of us. We have delivered ONE MILLION #coronavirus vaccines already – & with the approval of the Oxford jab will accelerate delivery from Monday.

Together, we can make 2021 a year of renewal & recovery.

