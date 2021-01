„Londýn stojí společně proti rasismu. Dnes v noci, pořád,“ napsal starosta Londýna Sadiq Khan k videu ze silvestrovských oslav. Ohňostroj v Londýně doplnily světelné drony, které znázorňovaly zaťaté pěsti.

London stands together against racism. Tonight and always #BlackLivesMatter @GeorgeThePoet pic.twitter.com/fzMRNsK45j

