Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes večer v projevu ke krajanům slíbil vyvarovat se „neospravedlnitelné pomalosti“ při očkování proti covinu-19 v situaci, kdy podle stanice BFMTV již začíná zaznívat kritika na toto téma.

Ocenil také všechny Francouze, kteří „podrželi naši zemi v této zkoušce“, jakou představuje neslábnoucí pandemie koronaviru, zůstávající na pořadu dne i v novém roce.

„Naše země je jednou z těch, které byly zasaženy nejvíce. Ujišťuji, že také nejvíce podporovala mladé lidi, pracovníky a podnikatele, ať to stálo, co to stálo,“ hájil se Macron a zdůraznil, že Francie v této historické zkoušce obstála. Vzdal také úctu 64.000 spoluobčanům, kteří nákaze podlehli.

V projevu se také zmínil o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Navzdory brexitu, který označil za „dítě evropských potíží a lží“, ale Spojené království „zůstává naším sousedem, přítelem a spojencem“, zdůraznil. (ČTK)