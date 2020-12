Slovenská vláda od Nového roku zpřísňuje opatření po rekordním přírůstku nákazy

Slovenská vláda se rozhodla od Nového roku zpřísnit opatření proti šíření nákazy koronavirem, a to i o zákaz návštěv v domácnostech. Oznámil to dnes premiér Igor Matovič na Facebooku poté, co země zaznamenala ve středu rekordních 6315 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2.

Je to nejvyšší denní přírůstek infikovaných od začátku pandemie. Celkem se v zemi s 5,5 miliony obyvatel nakazilo 179.543 lidí, z nichž 2138 zemřelo.

Matovič podle webu Denníku N oznámil přijetí přísnějších opatření poté, co ho k tomu už několik dní vyzývalo konsilium odborníků i koaliční kolegové. Mnozí experti navrhovali zavést přísnější uzávěru již před Vánoci. Premiér avizoval, že vláda na dnešním mimořádném zasedání má schválit zákaz domácích návštěv. Přísnější opatření budou platit už od nadcházející půlnoci. Tedy podle Denníku N už nebude platit ani výjimka na vytváření takzvaných bublin, ve kterých lidé prožili vánoční svátky.

„Právě nedodržování doporučení a opatrnosti při setkávání v domácnostech se dnes jeví jako nejzásadnější epidemiologický problém. Bohužel, mnozí lidé chodí po návštěvách křížem krážem… a nemocnice kolabují,“ napsal premiér a vyzval lidi, aby zrušili plány na bujaré silvestrovské oslavy a zůstali doma.

Denník N v jiném příspěvku připsal nynější situaci selhání Matovičovy vlády: na chaty se sjíždějí party lidí z různých končin Slovenska, aby oslavili silvestr, jsou otevřené hotely a spuštěné vleky, zatímco současně se v nemocnicích odehrává peklo.

Česká republika, která má ve srovnání se Slovenskem přibližně dvojnásobný počet obyvatel, podle dnešní informace ministerstva zdravotnictví zaznamenala ve středu rovněž rekordní denní nárůst 16.939 pozitivních testů na koronavirus.

Podle serveru aktuality.sk kromě 6315 pozitivních PCR testů přibylo na Slovensku během uplynulého dne také 5954 lidí, u nichž byly pozitivní antigenní testy.

Slovenská vláda se naposledy sešla v úterý, kdy prodloužila nouzový stav o 40 dnů a zákaz vycházení do 10. ledna, připomněl server Teraz.sk. Dodal, že kabinet dal do zákazu dvě desítky výjimek, které se týkaly nejen nezbytných životních potřeb, ale i rekreace či návštěv blízkých, přestože konzilium odborníků varovalo, že taková opatření jsou nedostatečná. (ČTK)