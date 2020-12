Íránský ministr zahraničí Džavád Zaríf obvinil Donalda Trumpa ze snahy eskalovat napětí a vyvolat důvody k vyhlášení války poté, co nad Perským zálivem přeletěly dva americké bombardéry B-52. „Írán nechce válku, ale bude bránit svůj lid, zájmy a bezpečnost,“ řekl. (Hill)

Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region

Intelligence from Iraq indicate plot to FABRICATE pretext for war.

Iran doesn't seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests.

— Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020