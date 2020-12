Ohlédnutí za rokem v Poslanecké sněmovně

Poslanci letos absolvovali čtyři desítky schůzí, což je zhruba stejně jako od voleb do konce loňského roku. Někdy se v jednom dni uskutečnilo víc schůzí, některé se nakonec nekonaly, protože sněmovní většina neschválila jejich program.

Do jednání Sněmovny stejně jako do fungování ostatních institucí zasáhla v letošním roce pandemie koronaviru. Poslanci museli nosit roušky, jednali v omezeném počtu a Sněmovna omezila vstup veřejnosti.

Obavy z nového typu koronaviru stály i za předčasným ukončením březnové schůze. Na návrh vlády pak poslanci schválili šest desítek zákonů ve stavu legislativní nouze. Naposledy jednali ve stavu legislativní nouze v roce 2012.

Legislativní nouze, kterou předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) poprvé vyhlásil v březnu, umožňuje zkrácené projednávání zákonů a jejich schválení třeba během jednoho dne, a to včetně pozměňovacích návrhů.

Poslanci ale musí rozhodnout, zda stav legislativní nouze trvá a zda budou příslušný zákon takto projednávat. Ve většině případů tak Sněmovna rozhodla.

Vláda však narazila v případě návrhu na zvýšení letošího schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun, který Sněmovna odmítla projednávat ve zrychleném režimu.

Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Poslanci pak novelu rozpočtu projednávali jako běžný zákon. Stejně naložili s vládním návrhem, který měl zavést nová pravidla tzv. kurzarbeitu, tedy zkrácené pracovní doby. Podle plánů vlády měla být nová pravidla účinná již od ledna.

V souvislosti s dopady pandemie koronaviru na ekonomiku a státní rozpočet navrhla vláda celkem třikrát zvýšit rozpočtový schodek. Z původních 40 miliard ho se souhlasem Sněmovny zvýšila nejprve na 200, potom na 300 a nakonec na 500 miliard korun.

Sněmovna také musela vydávat svůj souhlas s prodloužením nouzového stavu. Vláda ho poprvé vyhlásila 12. března na 30 dní. K jeho prodloužení ale potřebovala souhlas Sněmovny.

Kabinet žádal o prodloužení do 11. května, Sněmovna souhlasila jen s 30. dubnem. O dalším prodloužení se vedly diskuse. Nakonec vláda požádala o prodloužení do 25. května, Sněmovna ale schválila konečný termín 17. května, kdy nouzový stav přestal po 66 dnech platit.

Jarní nouzový stav byl do té doby nejrozsáhlejší v historii samostatného Česka.

Další nouzový stav vyhlásila vláda na podzim od 5. října do 3. listopadu. Vláda ho pak chtěla prodloužit do 3. prosince, ale Sněmovna souhlasila jen s 20. listopadem. Poté dala svůj souhlas s trváním nouzového stavu do 12. prosince a nakonec až do 22. ledna. Trvat tedy bude nejméně 109 dní. Jednání doprovázela kritika od opozice na adresu vlády.

Také letos stejně jako v minulosti se ve Sněmovně uskutečnilo několik přestupů. Dlouholetý poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna opustil tuto stranu a vstoupil do klubu ČSSD. Naopak poslankyně SPD Tereza Hyťhová opustila tento klub, stala se nezařazenou poslankyní a přidala se k Trikolóře Václava Klause mladšího.

Sněmovnu se letos rozhodl opustit poslanec ANO Jan Schiller, který se po krajských volbách stal ústeckým hejtmanem. Ze Sněmovny odešla poslankyně ODS a bývalá místopředsedkyně i předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová, kterou pražští voliči vyslali do Senátu. Kvůli kandidatuře do horní komory v obvodu Přerov se už koncem července vzdal mandátu poslanec ANO Petr Vrána.

V příštím roce zasáhnou do chodu Sněmovny především sněmovní volby. Prezident Miloš Zeman je vyhlásil na 8. a 9. října. Ve Sněmovně je nyní asi 350 návrhů zákonů v různých fázích projednávání, o nichž poslanci ještě nerozhodli. (ČTK)