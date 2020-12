Na starobylou poutní cestu z Prahy do Staré Boleslavi se dnes vydají poutníci, kteří chtějí uctít Palladium země české. Po loňské premiéře obnovené cesty se věřící chystají k místu narození sv. Václava doputovat i v době přísných protiepidemických opatření.

Pouť měla ve staroboleslavské bazilice vrcholit půlnoční mší, kvůli zákazu nočního vycházení ale vyjdou z Prahy již před polednem tak, aby bohoslužba v Boleslavi mohla začít v 18:00.

Poutníci se dnes sejdou u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v 09:30. V 11:00 by měli být u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, kde se připojí další. Cestu dlouhou 24,4 kilometrů mají v plánu ujít za šest hodin a 40 minut. Půjde se v rozestupech, k dispozici bude doprovodné vozidlo, pokud by někdo musel pěší putování přerušit. Poutníci mají mít připravené roušky, pořadatelé doporučují vzít si na cestu čelovky a odrazky. Měli by si také vzít jídlo a pití, občerstvení bude zajištěno až v cíli po mši v poutním centru v areálu baziliky. Zpět do Prahy se pojede veřejnou dopravou z autobusového nádraží ve Staré Boleslavi.

Mše v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi začne v 18:00 a sloužit ji bude Jaroslav Karas, farář z Mladé Vožice. Podle aktuálně platného pátého stupně protiepidemického systému se mohou věřící zúčastnit bohoslužby v takovém počtu, aby byla naplněna kapacita kostela z deseti procent míst k sezení.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka dnes bude v pražské katedrále sv. Víta sloužit v 16:00 děkovnou mši za celý uplynulý rok, pošle při ní požehnání poutníkům. O půlnoci bude sloužit mši ve Staré Boleslavi u Palladia země české tak jako loni a uvítá Nový rok 2021. Mši bude možné doma sledovat on-line na stránkách Farnosti Stará Boleslav.