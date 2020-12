Vyhlašování výsledků prezidentských voleb v americkém Kongresu se pravděpodobně neobejde bez projednávání stížností republikánských zákonodárců na regulérnost hlasování v klíčových státech.

Tento scénář přiblížilo dnešní prohlášení senátora Joshe Hawleyho, který avizoval, že se připojí ke členům Sněmovny reprezentantů a 6. ledna také vznese námitku proti potvrzení vítězství Joea Bidena. Konečná certifikace voleb tak pravděpodobně bude pozdržena, nakonec k ní ale dojde, napsala agentura AP.

Hawley je prvním senátorem, který oznámil plán napadnout Bidenovo vítězství při nadcházejícím společném zasedání dvou komor Kongresu. Jeho krok je z procedurálního hlediska zásadní, neboť o protestu proti výsledkům se jedná a hlasuje pouze tehdy, podepíše-li se pod něj alespoň jeden člen jedné i druhé komory.

Pro zneplatnění volitelských hlasů z některého státu by musela ve prospěch dané stížnosti hlasovat většina členů Senátu i Sněmovny reprezentantů, což je vzhledem ke kongresové matematice prakticky vyloučené. Sněmovnu i po volbách kontrolují Bidenovi demokraté a tahanice kolem prezidentských voleb nepodporují ani lídři republikánské většiny v Senátu, píše deník The New York Times.

Podle listu iniciativa přinese „polarizující představení“, potvrzení Bidenova vítězství ale nanejvýš nakrátko zdrží. Zpravodajský web Axios dodává, že hlasování o námitce donutí republikány ukázat, zda se přiklání k nepodloženým obviněním končícího prezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlých podvodech při letošních volbách. (ČTK)