Počet lidí, kteří se nakazili koronavirem v čínském městě Wu-chanu, je zřejmě mnohem vyšší, než uvádějí čínské zdravotnické statistiky. Podle studie čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí by infikovaných mohlo být až desetkrát více.

Napsala to dnes agentura AFP. Wu-chan byl prvním městem na světě, kde bylo počátkem roku zaznamenáno velké ohnisko nového koronaviru.

Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí vyhodnotilo výsledky sérologických testů uskutečněných ve Wu-chanu a dalších čínských oblastech průzkum v letošním prvním pololetí. Z 22 000 účastníků průzkumu ve Wu-chanu jich 4,43 procenta mělo v krvi protilátky na covid-19, což znamená, že se v minulosti nakazili koronavirem, který tuto nemoc způsobuje.

Pokud by výsledek průzkumu byl generalizován na celou populaci Wu-chanu, kde žije zhruba 11 milionů obyvatel, tak by to znamenalo, že ve městě bylo nakaženo zhruba 490 000 osob. Čínské zdravotnické statistiky zde přitom registrují zhruba 50 000 potvrzených případů nákazy koronavirem.

Podle expertů je rozdíl vysvětlitelný tím, že mnoho lidí se nenechalo během akutní fáze epidemie testovat. První testy navíc nemusely být dostatečně přesné.

Do studie bylo zahrnuto i 12 000 sérologických testů uskutečněných v dalších čínských oblastech a provinciích. V tomto případě ale zdravotníci nalezli pouze dvě osoby, které měly v krvi protilátky proti koronaviru. (ČTK)