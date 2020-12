Kvůli koronaviru je dnes v izolaci nebo v karanténě na 500 profesionálních hasičů, téměř pět procent ze zhruba 11 000 příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru (HZS) v ČR.

I když kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru jsou uzavřené restaurace, platí noční zákaz vycházení a lidé z různých domácností se nesmějí ve větší míře scházet, hasiči nespoléhají na to, že se silvestrovská noc a novoroční oslavy obejdou zcela bez incidentů. I přes snížené stavy jsou připraveni zasáhnout v případě potřeby jako jiné roky, řekl dnes ČTK Rudolf Kramář z generálního ředitelství HZS.

„Nebudeme rozhodně spoléhat na to, že jsou nějaká opatření, která by měla lidem zamezit v bujarých oslavách. Jsme tu od toho, abychom si dokázali poradit v každé situaci, tedy i pokud by byl výrazný nárůst událostí,“ poznamenal. Věří sice, že lidé budou rozumní, ale nevěří tomu, že přelom roku bude z pohledu hasičů úplně klidný. (ČTK)