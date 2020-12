Při sesuvu půdy ve městě Ask v Norsku se zranilo několik lidí, dalších 150 obyvatel úřady evakuovaly. Bydlet budou dočasně v blízkém hotelu, sesuv poškodil také domy. Podle velitele policejní operace Rogera Pettersona je situace vážná. (Deutsche Welle)

Norway: Several people injured in large landslide The landslide hit the town of Ask in southeastern Norway, according to reports. Over 150 have been evacuated and at least five people have received treatment for injuries. https://t.co/LPQqAvh3xh #EU #Europe pic.twitter.com/bcDfgcTWQV

