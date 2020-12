Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup z rizikových oblastí včetně ČR. Od čtvrtka bude povinná nejen karanténa pro nově příchozí, ale i koronavirový test.

Podle agentury DPA o tom dnes informovalo saské ministerstvo zdravotnictví. Spolková země hraničící s Českem momentálně představuje ohnisko nákazy v celém Německu.

Lidé z rizikových oblastí, kam kromě ČR spadá mimo jiné i Polsko, se při vstupu do Saska budou moci prokázat nanejvýš 24 hodin starým negativním testem na koronavirus. Absolvovat test bude možné již při vstupu do Saska či poté v samotné zemi, a to nejpozději do 48 hodin od překročení hranice. Náklady ponesou sami testovaní.

Saská vláda již dříve zavedla povinnou desetidenní karanténu pro všechny nově příchozí z rizikových oblastí.

Pendleři dojíždějící do Saska ze sousedních zemí za prací či studiem se budou muset pravidelně a na vlastní náklady testovat nejméně dvakrát týdně. Toto opatření má platit od 11. ledna.

Testování nově příchozích má podle představ Saska zabránit řetězovitému šíření koroanvirové nákazy. Vláda v Drážďanech v uplynulých týdnech čelila kritice za svůj údajně benevolentní přístup k provozu na hranicích s Českem.

Saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová po dnešní poradě s představiteli měst a obcí uvedla, že o uvolnění opatření spojených s epidemií covidu-19 v této spolkové zemi nemůže být řeč. Denní přírůstky nakažených jsou podle ní nadále příliš vysoké a účinnost dnes přijatých opatření se bude moci projevit teprve za několik dní. „Osobně si myslím, že po 10. lednu ještě nebudeme moci oznámit rozvolňování restrikcí,“ řekla Köppingová.

Epidemická situace v Sasku je v současnosti nejhorší z celé spolkové republiky. Zatímco pro celé Německo je dnes údaj ohledně nově infikovaných na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní na hodnotě 149,2, v Sasku je to 364,7, uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). (ČTK)