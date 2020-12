Chorvatské zemětřesení má podle tisku druhou oběť ve městě Glina ležícím u měst Petrinja a Sisak. Asi 20 zraněných bylo hospitalizováno. (ČTK)

#UPDATE A powerful earthquake killed at least one girl as it tore down buildings in central #Croatia on Tuesday, sending rescue teams hunting for survivors in the rubble and forcing residents to seek safer shelter https://t.co/gjf4NQfGVU #Petrinja pic.twitter.com/WyuTHVAvF4

— AFP News Agency (@AFP) December 29, 2020