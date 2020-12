Lyžařská střediska jsou v celé zemi od neděle uzavřená, lidé však mnohde nahrazují provoz lanovek jinými způsoby. Na Božím Daru jezdí místo zastavených lanovek auta, v Jizerských horách sněžný skútr.

V Rejdicích v Jizerských horách namísto zavřených lanovek vytahuje lyžaře do svahu skútr. Foto: Eliška Hradilková Bártová, Deník N

Na Božím Daru přibývá karavanů. I když je podle tamního starosty Jana Horníka (STAN) snaha dostat se na vzduch pochopitelná, pro město tím vznikají i dodatečné problémy.

Podle vládních nařízení jsou uzavřené hotely, někteří návštěvníci hor tak využívají karavany. „V posledních dnech se to rozmohlo. Normálně jde o jednotky karavanů, před pár dny jsem jich napočítal asi deset. Bohužel po některých zůstává na parkovišti nepořádek. Například vylévají obsah z chemických záchodů do přírody,“ popsal Horník.

Protože na městských parkovištích se přes noc neplatí, karavany toho využívají, a město tak z jejich pobytu nemá žádný příjem.

Poblíž areálu jsou přitom i parkovací plochy určené pro karavany. Podle Martina Kokyho z areálu Klínovec je o parkoviště s přibližně 15 místy v době lyžařské sezony velký zájem, momentálně ho ale kvůli zastaveným vlekům téměř nikdo nevyužívá.

Provoz lanovek nahrazují auta

S nelibostí se město Boží Dar dívá na fenomén lyžařů, kteří místo uzavřených vleků a lanovek volí kyvadlovou dopravu vlastními auty. „Dělo se to i v době, kdy se ještě prodávaly skipasy. Jde o skupiny tří čtyř lidí, kdy jeden z nich jezdí autem a ostatní nabere pod svahem a vyveze je zase na kopec,“ popsal starosta horského města.

Podle Horníka je tento způsob především neekologický. Dle něj se jedná o desítky aut, které opakovaně jezdí nahoru a dolů. Vzhledem k tomu, že parkoviště stanovují jednu hodinu stání zdarma, nemají z těchto lyžařů žádný příjem ani provozovatelé areálů.

Pokud by měl tento trend měl narůstat, muselo by město podle Horníka zvážit úpravy pravidel pro parkování. „My jsme nechali první hodinu zdarma, aby lidé, kteří nechtějí lyžovat, ale chtějí si jen dojet na Klínovec rozhlédnout se a projít, nemuseli platit. Ale možná to změníme,“ zvažuje starosta Božího Daru.

Současná vládní opatření proti koronaviru se horského města dotýkají velmi výrazně. Boží Dar žije hlavně z turistického ruchu, a to zejména zimního. Nyní, když jsou zavřené hotely a nově nesmí fungovat ani lyžařské areály, přichází o příjmy z poplatků město i podnikatelé, kteří jsou odříznutí od příjmů z turismu. (ČTK)