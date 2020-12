V Chorvatsku dnes udeřilo letos dosud nejsilnější zemětřesení, tentokrát o síle 6,3 stupně. Epicentrum se nachází asi 40 kilomterů jižně od hlavního města Záhřebu. Mohlo způsobit škody. Zemětřesení o síle 5,1 stupně zasáhlo zemi také včera. (EMSC)

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020