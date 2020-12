Soud uložil bývalému kapitánovi Státní bezpečnosti Vladimíru Marečkovi trest pět a půl roku vězení za podíl na akci Asanace. Marečkův nadřízený Milan Douša dostal tříletou podmínku. Tresty nejsou pravomocné, oba muži se odvolali.

Obvodní soud pro Prahu 1 poslal Marečka do věznice s ostrahou, do trestu zahrnul i jeho předešlé odsouzení za podvod z května 2013. Douša dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání čtyř let.

Obvodní soud pro Prahu 1 v současnosti projednává další případy někdejších estébáků, kteří se měli začátkem osmdesátých let podílet na vyhánění disidentů a jejich rodin.

Asanace je krycí název pro operaci StB z let 1977 až 1984, pomocí které chtěl komunistický režim v ČSSR donutit nepohodlné občany, zejména signatáře Charty 77, k opuštění Československa.

Příslušníci tajné policie používali při akci různé formy psychického i fyzického nátlaku a vydírání. K emigraci byly donuceny stovky lidí, mimo jiné také herec Pavel Landovský nebo nedávno zesnulý farář a hudebník Svatopluk Karásek.

Policie stíhala desítky viníků z řad bývalých vyšetřovatelů StB a jejich nadřízených. Většina dostala podmíněné tresty. Tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina, který dal 21. prosince 1977 k nezákonné akci rozkaz, potrestán nebyl. V průběhu soudu, v lednu 2003, zemřel. (iDnes)