Evropská léková agentura by podle premiéra Babiše měla schválit možnost očkovat šest dávek z jedné ampule vakcíny od firmy Pfizer namísto pěti. „Od rána mám informace z mnoha českých nemocnic, že se z jedné ampule dá bez problému natáhnout šest dávek,“ uvedl.

Babiš kvůli tomu oslovil šéfku Evropské komise Uršulu von der Leyenovou. „Pro ČR by to znamenalo navýšit počet 8 milionů dávek o cca 1,6 milionu. Doufám, že to bude předsedkyně Evropské komise urychleně řešit,“ napsal na Facebooku.