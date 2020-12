Trump dal na kritická slova v New York Post. Pojede pomoct s kampaní do Georgie

Dvě hodiny poté, co vyšel kritický komentář v deníku NY Post, Donald Trump oznámil, že udělá přesně to, k čemu ho vedení novin vyzvalo: pojede pomoct s předvolební kampaní republikánským senátorům do Georgie.

Deník NY Post, který je Trumpovi dlouhodobě nakloněný, jej vyzval, ať přijme porážku a začne se starat o senátní volby v Georgii, po 21. hodině večer.

Srozumitelným slovníkem plným pochval, ocenění i nemilosrdné kritiky úvodník prezidentovi předeslal, že pokud pomůže Senátu uchovat si kontrolu republikánů, pomůže tím „i svému vlastnímu odkazu,“ protože jinak vyhrají demokraté a „Biden zvrátí vše, co (prezident) zavedl.“

O téměř tři hodiny později Donald Trump oznámil na Twitteru, že v pondělí 4. ledna, tedy v předvečer voleb, zajede do Georgie na „velkou a báječnou rally. Je tak důležité pro naši zemi, aby (republikánští senátoři) vyhráli!“

Republikánům v Georgii stačí, aby vyhráli pouze jedno křeslo, zatímco demokraté potřebují vyhrát obě. Více o pozadí voleb zde.