Američané dostanou 600 dolarů jako podporu v době pandemie. Trump dal zákonu zelenou

Donald Trump ve svém floridském sídle podepsal zákon, díky kterému dostanou Američané jednorázovou podporu 600 dolarů (asi 13 tisíc korun) a vládní úřady mají zajištěné financování až do září. Předešel tak jejich uzavření.

Trump původně podpůrný balíček ve výši 2,3 bilionů dolarů podepsat odmítl a nazval jej „ostudou“. Podle něj měli lidé dostat dva tisíce dolarů.

Ze svého přesvědčení ale nakonec ustoupil, za což jej pochválil šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell. „Tleskám panu prezidentovi za rozhodnutí doručit potřebné peníze milionům Američanů v nouzi,“ prohlásil McConnell.

I applaud the President’s decision to get billions of dollars of crucial COVID-19 relief out the door and into the hands of American families. I am glad the American people will receive this much-needed assistance as our nation continues battling this pandemic. My full statement: pic.twitter.com/YSPYsPu2ct

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 28, 2020