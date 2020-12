Stovky lidí dnes znovu demonstrovaly v ulicích běloruských měst a požadovaly konec autoritářského režimu Alexandra Lukašenka. V metropoli Minsku i v dalších městech lidé vypouštěli balonky v barvách opozice, tedy bílé a červené.

Dec 27. 'March of Balloons': Protesters across #Belarus releasing balloons into sky #BelarusProtest #BelarusSolidarity #StandWithBelarus pic.twitter.com/RpSbxOtXGc

