Premiér Andrej Babiš (ANO), který vede zemi, vakcinaci a devět vládních rad uvedl, že by se vedení několika vládních rad rád vzdal. Česko podle něj nemá zmocněnce pro očkování. Oznámení, že funkci zastává sám, byla podle něj nadsázka.

„Že jsem se jmenoval vládním zmocněncem, byla nadsázka. Původně jsem myslel, že budeme někoho hledat, pak jsme zjistili, že to nebude potřebat,“ vysvětlil Babiš. Bude dohlížet na to, aby Česko získalo více vakcín.

„Já bych se rád těch rad zbavil, ale bylo mi řečeno, že se to nelíbí jednotlivým členům, protože by se snížila role rady. Když je v čele premiér má lepší možnost ovlivňovat než když je tam nějaký ministr. Rady zvládám, ale pokud by měli pocit, že tam být nemám, tak já s tím problém nemám“ řekl předseda vlády.

Má pocit, že do rad přináší přidanou hodnotu z titulu své funkce tedy tím, že je předseda vlády.