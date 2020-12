Ve věku 69 let zemřel v Katovicích po těžké nemoci na Štědrý den polský bohemista a bývalý diplomat Jan Stachowski, který do polštiny přeložil mimo jiné knihy Bohumila Hrabala. Zprávu potvrdila překladatelova dcera Aleksandra Bartošová.

Stachowski vystudoval bohemistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově a po krátké kariéře vysokoškolského učitele se věnoval překládání české literatury. Kromě Hrabala do polštiny převedl například knihy Arnošta Lustiga, Jana Pelce, Oty Filipa, Oty Pavla, Josefa Škvoreckého, Ivana Klímy a dalších. Jako někdejší představitel polské Solidarity byl v roce 1981 po vyhlášení výjimečného stavu několik týdnů internován. „V devadesátých letech i na počátku nového století pomáhal česko-polské vzájemnosti během dvou misí v diplomatických funkcích na velvyslanectví,“ napsal v e-mailu ČTK překladatelův přítel Jiří Čepelák. V roce 2019 obdržel Stachowski cenu Jiřího Theinera, určenou pro osobnosti, které svým dlouhodobým snažením výrazně přispívají k šíření a propagaci české literatury mimo Českou republiku. (ČTK)