V americkém San Franciscu se objevil záhadný monolit podobný tomu, který byl v listopadu nalezen v Utahu. Zdá se, že tentokrát je objekt vyroben z těsta na vánoční perníčky. (BBC)

the gingerbread monolith is real. so real that i even watched someone lick it, and then i proceeded to say a prayer for them. on that note, merry monolith! pic.twitter.com/ceyGDbKPVB

— Josh Ackerman (@joshuaackerman) December 25, 2020