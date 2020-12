V okolí výbuchu v americkém Nashvillu byly podle anonymních zdrojů z řad příslušníků ozbrojených sborů objeveny lidské ostatky. Zatím ale není jasné, zda jejich nález s explozí souvisí.

Tři zraněné si vyžádal silný výbuch, který dnes ráno otřásl centrem amerického města Nashville ve státě Tennessee. Místní policie uvedla, že exploze obytného vozu byla úmyslným činem, podrobnosti k pachateli či motivu ale zatím nesdělila.

Podle místního zpravodajského webu The Tennessean výbuch centrem Nashvillu otřásl kolem 06:30 místního času (13:30 SEČ). V tu dobu byly ulice téměř prázdné. Několik požárů, které na místě vzplály, už hasiči uhasili.

Mluvčí místní policie Don Aaron uvedl, že krátce před 06:00 místního času (13:00 SEČ) kdosi zavolal polici do centra města kvůli údajné střelbě. Na místě policisté nezjistili, že by se střílelo. Všimli si ale podezřelého obytného vozu, a zavolali proto pyrotechniky. Ti byli na cestě k místu, když se ozvala silná exploze. „Myslíme si, že výbuch byl úmyslným činem,“ uvedl Aaron.

Šéf nashvillské policie John Drake později upřesnil, že z tlampače na zaparkovaném obytném voze zněla nahrávka, na které někdo obyvatele varoval, že nastane exploze. „Tato oblast musí být ihned evakuována. Pokud slyšíte tuto zprávu, evakuujte se,“ znělo podle agentury Reuters krátce před výbuchem z tlampače. Zda někdo v obytném voze v době výbuchu byl, není podle policie zatím jasné.

Podle policejního mluvčího Aarona utrpěli při výbuchu zranění tři lidé. Všichni jsou v nemocnici, žádný z nich ale není v ohrožení života.

Vyšetřování případu převzal Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Guvernér státu Tennessee Bill Lee uvedl, že úřady udělají vše pro to, „aby zjistily, co se stalo a kdo je za to zodpovědný“. Bílý dům oznámil, že je prezident Donald Trump o událostech v Nashvillu informován. Kvůli výbuchu a s ním souvisejícím telekomunikačním problémům byly z místního mezinárodního letiště dočasně pozastaveny lety.

Videa z místa výbuchu, která byla zveřejněna na twitteru, ukazují poničené domy a rozbitá okna. V zasažené oblasti je podle agentury AP mnoho restaurací, barů a malých obchodů. Nad městem se po výbuchu vznášel hustý černý dým.

„Měl jsem pocit, jako by to byla bomba. Tak velké to bylo,“ popsal agentuře AP výbuch jeden z místních obyvatel Buck McCoy.

Nashville je hlavním městem státu Tennessee a je považován za centrum americké country hudby. Žije v něm kolem 700 000 lidí. (ČTK)