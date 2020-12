Dohoda EU s Británií je „férová“ a „vyvážená“, zhodnotila ji předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Jednání podle ní byla „dlouhá a náročná“, ale podařilo se zabránit budoucímu narušení obchodu.

"We have finally found an agreement"

European Commission President Ursula von der Leyen says that after "a long and winding road," the EU and the U.K. have struck a "fair," "balanced" post-Brexit deal

Live updates: https://t.co/qs2hi6cwzW pic.twitter.com/ZwKBoINFUX

— Bloomberg Brexit (@Brexit) December 24, 2020