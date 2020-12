Minský katolický arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz se vrátil do Běloruska. Stalo se tak poté, co se u Alexandra Lukašenka za duchovního přimluvil papež František.

Kondrusiewicz bránil práva protestujících proti výsledkům letních voleb, úřady mu proto zamezily v návratu do země z Polska, kde navštívil ceremonii. (Reuters)