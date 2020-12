Donald Trump a jeho žena Melania odletěli na vánoční dovolenou do svého letního sídla na Floridě. Je to jeho 31. zájezd do vlastního golfového resortu, což americké daňové poplatníky dosud stálo přes 151 milionů dolarů. (HuffPost, C-Span)

Trump ignored reporters’ shouted questions as he boarded Marine One and departed the White House for Mar-a-Lago pic.twitter.com/DFG8j5W4RO

— Aaron Rupar (@atrupar) December 23, 2020