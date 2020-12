Ve věku 50 let zemřela britská supermodelka Stella Tennant. Proslavil ji její androgynní vzhled, byla múzou designérů. Veřejnosti to oznámil její manžel, francouzský fotograf David Lasnet. (Vogue)

Stella Tennant, the iconic British model famed for her statuesque beauty and inimitable personal style, has passed away at the age of 50. https://t.co/08t5XcG1GV

