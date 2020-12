Donald Trump udělil plnou milost patnácti lidem a pěti dalším zkrátil trest. Na seznamu jsou kromě bývalých republikánských kongresmanů odsouzených za korupci také čtyři bodyguardi, kteří zabili sedmnáct civilistů v Iráku.

Alice Marie Johnsonová dostala od prezidenta Donalda Trumpa milost na žádost celebrity Kim Kardashianové. Nyní prezidenta o další milosti žádala ona – a vyhověl jí. Sama byla odsouzena na doživotí za distribuci drog, odpykala si 21 let, než ji letos v srpnu nechal propustit. Foto: Anna Moneymaker, New York Times, Reuters

Milost dostali také dva lidé obvinění během Muellerova vyšetřování ruských kontaktů s týmem Donalda Trumpa. Kromě asistenta volebního týmu George Papadopulose, který se přiznal, že lhal FBI, také zeť ruského oligarchy Germana Khana, londýnský právník Alex van der Zwaan.

Ten se rovněž ke lhaní FBI přiznal a byl prvním, kdo si odseděl trest. Za své chování se omluvil.

Prezident do seznamu zařadil i republikánského exposlance Duncana Huntera, který byl odsouzený na 11 měsíců za korupci, na 26 měsíců za podvody a čekaly ho další roky ve vězení za zneužití volebních prostředků.

Ukázalo se, že s manželkou utratili na 250 tisíc dolarů za golfové turnaje, výlety na Havaj a letenky pro jejich domácího králíka.

Další republikánský exposlanec Steve Stockman byl odsouzen za zneužití peněz vybraných na charitu. Z deseti let trestu si odpykal zatím dva.

Milost dostali také čtyři členové soukromé ochranky Blackwater, kteří byli odsouzeni za bezdůvodné zabití sedmnácti iráckých civilistů v Bagdádu v roce 2007. Jeden z nich byl odsouzen na doživotí.

Další milosti zahrnovaly například zubaře Alfonse Costu, který podváděl při účtování za výkony, nebo majitelku zdravotní firmy Judith Negronovou, odsouzenou na 35 let za finanční podvody.

Jednu skupinu omilostněných tvoří lidé, kteří byli odsouzeni v souvislosti s držením marihuany či distribucí drog. Mezi nimi jsou například Crystal Munozová, která si odseděla 12 let za prodej marihuany, a Tynice Hallová, která si odpykala 14 let z osmnáctiletého trestu za to, že poskytla svůj byt k distribuování drog. O jejich pardon prezidenta požádala Alice Marie Johnsonová, která byla sama dříve odsouzena na doživotí za distribuci drog. Trump ji milost udělil letos v srpnu.

Nejdelší trest byl odpuštěný Weldonu Angelosovi. Ten si odseděl 13 z 55 let trestu vězením. Dostal je za prodej marihuany a držení zbraně. (Fox News, NBC)