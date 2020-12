Vláda dnes na mimořádném jednání potvrdí prodloužení nouzového stavu a posoudí přesun Česka do pátého stupně PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný včera naznačil, že by tvrdší opatření mohla začít platit od 27. prosince.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být proti čtvrtému znovu téměř úplně uzavřeny školy, s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol. Platil by také zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně opatření vyhlásila řadu výjimek. Třeba obchody a provozovny služeb neuzavřela.

Blatný v úterý uvedl, že prodloužení nouzového stavu o 30 dní je neradostné, ale kvůli vývoji epidemie koronaviru nezbytné. Bez účinných opatření bude podle ministra v Česku koncem roku 11.000 nakažených denně a 7000 hospitalizovaných, z toho 1000 na jednotkách intenzivní péče. Přijímaná opatření mají zabránit zahlcení zdravotnického systému, který je nyní v křehké stabilitě, uvedl.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnů. V polovině ledna se přehoupne přes sto dnů. (ČTK)