Americký prezident Donald Trump odmítl podepsat balíček zákonů na podporu ekonomiky zasažené pandemií, který o den dříve schválily obě komory Kongresu. Trump považuje balíček ve výši 900 miliard dolarů za „ostudu“ a žádá jeho změny.

Americký prezident požaduje navýšení přímých plateb občanům ze 600 dolarů na alespoň 2000. Průlomový balíček v Kongresu shodně podpořili demokraté i republikáni, ale bez prezidentova podpisu se neobejde. Jedná se o překvapivý krok i proto, že s balíčkem souhlasil i Trumpův ministr financí Steven Mnuchin, který s Kongresem za Bílý dům vyjednával.

„Žádám Kongres, aby mi poslal vhodný zákon, jinak covidový podpůrný balíček bude muset zařídit příští administrativa. A možná to budu já a dokončíme to,“ prohlásil Trump ve čtyřminutovém videu na Twitteru s narážkou na to, že zvoleným prezidentem Joea Bidena navzdory hlasování sboru volitelů neuznává. (Financial Times)