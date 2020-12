Ve Spojených státech letos ke konci roku zemřou nejméně 3,2 milionu lidí. Bude to poprvé, co počet mrtvých překročí hranici tří milionů, a je to také o 400 tisíc víc než v minulém roce. Prudký vzestup se přičítá pandemii koronaviru.

Celková data nebudou známa ještě několik měsíců, ale odborníci je dokážou odhadnout podle průběžných čísel. Je proto možné, že konečný součet bude ještě vyšší.

Počet mrtvých v USA každý rok stoupá, protože stoupá počet obyvatel. Letošní nárůst by ale překročil patnáct procent a to se dosud od první světové války nestalo.

Tehdy zemřeli lidé jak kvůli válce, tak kvůli takzvané španělské chřipce. Procentuální nárůst byl 46 procent. (AP, Tampa Bay)