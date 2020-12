Premiér Andrej Babiš (ANO) se vrátil do Sněmovny a označil představitele lidovců Mariana Jurečku a Marka Výborného za pokrytce. Chtějí totiž víc peněz pro podnikatele a hlasovali proti rozpočtu.

„Víte, co je operace očkování? Nevíte, protože jste nikdy nic neřídil,“ obořil se Babiš na představitele KDU-ČSL, kteří ho kritizovali. Jurečka mu namítl, že řídil ministerstvo zemědělství.

„Neučte mě, co je odborník a co je neodborník, že to nevím. Očkování je logistická a sofistikovaná operace,“ namítl Babiš s tím, že to zvládne zařídit.

Poslanec Marek Výborný totiž zpochybňoval kompetence premiéra, který se prohlásil za zmocněnce na očkování.

Babiš připomněl, že v minulosti řídil firmy a lidi. Také prý Česku v listopadu sehnal oxygenerátory z Nového Zélandu.