Předseda lidovců Marian Jurečka nabídl podporu vládě na prodloužení nouzového stavu do 8. ledna za splnění dvou podmínek. Kabinet by podle něj měl dát výjimku bohoslužbám do 28. prosince a měl by zvýšit kompenzace podnikatelům.

Jurečka vysvětlil, že je z pěti dětí, a proto se jich na Vánoce sejde doma třicet. V kostele by se podle něj sejít nemohli, což považuje za nedomyšlené.

Lídr lidovců ale odmítl, že by porušoval vládní nařízení. Deníku N sdělil, že b si počká, co zítra vláda schválí. Za jiných okolností by se sešla celá rodina, tedy všech pět dětí a dvaadvacet vnoučat, protože většina jeho rodiny si prý už nákazou prošla.