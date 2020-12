„Naplní-li se rizikový scénář, koncem měsíce by v našich nemocnicích leželo až 8000 infikovaných a na JIP by jich bylo 1000,“ řekl před poslanci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Modely podle něj predikují, že ke konci měsíce by denní přírůstky dosáhly až 11 tisíc nakažených. I to je podle něj další důvod k prodloužení nouzového stavu.