Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek opět varoval před přijetím daňového balíčku. Znamená podle něj ztrátu sto miliard. Dal ale najevo, že je smířený s tím, že ODS a ANO balíček prohlasují.

Kalousek varoval, že i když ve volbách uspěje koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, nebude mít dost sil, hlasů a ochoty opět daně snížit.

Následně se ho poslanec Josef Hájek (ANO) zeptal, proč je proti svému koaličnímu partnerovi, když jde TOP 09 s ODS do voleb. Kalousek namítl, že ODS prosazuje svůj program, kdežto vládní hnutí jen dělá to, co mu zajistí hlasy ve volbách.

„Vy jste jenom ten populista, který není schopen dohlédnout za horizont dalších voleb,“ zareagoval Kalousek na Hájka.