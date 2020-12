Čína vyslala do vesmíru novou raketu Dlouhý pochod 8. V budoucnu by měla sloužit opakovaně, podobně jako rakety americké společnosti SpaceX. Měla by pomoci snížit náklady vesmírného programu a později sloužit i pro komerční lety. (Reuters)

China's new rocket has been successfully developed. The rocket is called Long March 8. The Long March 8' s demo flight is on December 20. pic.twitter.com/XiAuhPshsy

— Space Rocket_Nyitrix (@nyitrix) December 16, 2020