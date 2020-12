Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) vyčetl koaličnímu partnerovi, že takto významnou změnu v daních diskutuje Sněmovna před Vánoci. „Nikdo nevěří tomu, že přijde nějaká vláda a první, co udělá, je, že zvedne lidem daně,“ řekl Hamáček.

Vyčetl koaličnímu partnerovi, že proti slibu, který dostal prezident, není navrhované snížení daní na dva roky. Připomněl slova odborníků, že daňový balíček ani podle odborníků nezvýší spotřebu.

Výpadky v příjmech podle něj zaplatí chudší a pracující. Přiznal, že ho zklamal Senát, protože návrh nepřepracoval tak, aby vyrovnal úplně rozpočty obcí a krajů. „Čekal jsem od Senátu trochu něco víc, ale to je život. Nejlepší pro Českou republiku by bylo, kdyby neprošel ani jeden návrh, kdybychom to škrtli,“ dodal Hamáček.