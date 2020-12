Evropská komise schválila podmínečnou registraci vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech na trhu Evropské unie. To jí doporučila Evropská léková agentura. (EK)

We have just authorised the first COVID-19 vaccine!

Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional market authorisation for the BioNTech/Pfizer vaccine

#EUVaccinationDays will start soon. pic.twitter.com/FppyImv2jM

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 21, 2020