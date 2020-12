Herci a herečky Činohy Národního divadla dnes na Nové scéně předčítali vánoční vzkazy, které lidé zaslali do „speciální ježíškovské schránky“. Až do Tří králů bude divadlo pouštět vzkazy veřejnosti z nahrávky u vchodu do Nové scény. (ND)